Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95
Вооруженные силы России вместе с подразделениями Народной милиции ЛНР начали массированное наступление в республике. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что чеченские бойцы вместе с другими российскими и луганскими воинскими формированиями используют новые приемы, с помощью которых удается эффективнее уничтожать технику и оборонительные позиции ВСУ.
Кадыров добавил, что российские военные пополняют запасы "за счет трофейного вооружения" наряду с поражением живой силы.
"Как показывает практика, каким бы современным оружием ни экипировались националисты и бандеровцы, в случае наступления наших бойцов они тут же бросают все, что мешает им убежать от неотвратимого наказания. Но кара настигает каждого. Далеко не уйдете!" – написал глава Чечни.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка. По его словам, продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Он отметил, что в настоящее время освобождено 97% территории ЛНР.
Кадыров подтвердил, что российские войска получили контроль над Северодонецком
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