В Кремле разделяют оптимизм о ходе спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимизм о ходе специальной военной операции на Украине.

"Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем и считаем, что это прерогатива министерства обороны", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия практически не несет потери при проведении специальной военной операции на Украине.

Он пояснил, что в результате изменения подхода к тактике ведения боевых действий число погибших значительно уменьшилось. По словам Картополова, в начале спецоперации российские военные не применяли оружие, заходя на подконтрольные Киеву территории.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

