В Госдуме прокомментировали потери России в ходе спецоперации на Украине

Фото: AP Photo/Alexei Alexandrov
Россия практически не несет потери при проведении специальной военной операции на Украине, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, – 1 351 человек погибших", – приводит его слова РИА Новости.
Он пояснил, что в результате изменения подхода к тактике ведения боевых действий число погибших значительно уменьшилось. По словам Картополова, в начале спецоперации российские военные не применяли оружие, заходя на подконтрольные Киеву территории.
"Но когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, был изменен подход к самой сути операции", – отметил депутат.
В настоящее время осуществляемая тактика соответствует всем руководящим документам, боевым уставам и наставлениям.
Ранее Минобороны опубликовало список военных потерь Украины. В нем раскрыты подробности о погибших, раненых и дезертировавших бойцах нескольких частей украинской Нацгвардии.
По состоянию на 29 марта в частях 3030, 3047, 3082, 3056, 3039, 3026, 3012, 3058, 3051, 4114, 1241, 3008, 3059, 3036, 3070, 3077, 3078, 3042, 3024, 3022, 2269, 2260, 2276, 3014, 3041, 3061, Национальной академии НГУ, ГУ НГУ значилось 22 погибших, 143 раненых и травмированных.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Зеленский озвучил ежедневные потери украинской армии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: