В Госдуме прокомментировали потери России в ходе спецоперации на Украине

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Россия практически не несет потери при проведении специальной военной операции на Украине, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, – 1 351 человек погибших", – приводит его слова РИА Новости.

Он пояснил, что в результате изменения подхода к тактике ведения боевых действий число погибших значительно уменьшилось. По словам Картополова, в начале спецоперации российские военные не применяли оружие, заходя на подконтрольные Киеву территории.

"Но когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, был изменен подход к самой сути операции", – отметил депутат.

В настоящее время осуществляемая тактика соответствует всем руководящим документам, боевым уставам и наставлениям.

Ранее Минобороны опубликовало список военных потерь Украины. В нем раскрыты подробности о погибших, раненых и дезертировавших бойцах нескольких частей украинской Нацгвардии.

По состоянию на 29 марта в частях 3030, 3047, 3082, 3056, 3039, 3026, 3012, 3058, 3051, 4114, 1241, 3008, 3059, 3036, 3070, 3077, 3078, 3042, 3024, 3022, 2269, 2260, 2276, 3014, 3041, 3061, Национальной академии НГУ, ГУ НГУ значилось 22 погибших, 143 раненых и травмированных.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

