ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1 049 БЛА и 3 309 единиц бронетехники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что ВС РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 183 самолета и 1 049 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1 049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3 309 танков и других боевых бронированных машин", – заявили в Минобороны.

По словам Конашенкова, также были поражены 447 установок реактивных систем залпового огня, 1 722 орудия полевой артиллерии и миномета, 3 270 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также в ведомстве сообщили, что ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили 62 пункта управления Вооруженных сил Украины. Нанесены удары по 25 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также по двум артиллерийским батареям на огневых позициях.

Накануне начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о подготовке Киевом провокации в Сумах с применением отравляющих веществ. Представитель Минобороны уточнил, что обвинить планируется Вооруженные силы РФ.