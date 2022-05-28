Минобороны сообщило, что украинские боевики планируют провокацию с химоружием в Сумах

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Украинские боевики готовят провокацию в Сумах с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что неонацисты хотят обстрелять приграничную территорию РФ из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, а после этого они планируют взорвать емкости с химически опасными веществами.

По его словам, для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств. Мизинцев добавил, что если раньше в ходе подготовки подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то сейчас граждан не эвакуируют для получения "максимального резонанса".

Генерал предупредил западные страны и международные гуманитарные организации, что готовящиеся фейки Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

