Российские пограничники на границе с Украиной усилены резервами и бронетехникой – ФСБ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские пограничники на границе с Украиной усилены резервами, групповым оружием и бронетехникой. Об этом рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.
Также развернуты дополнительные временные посты. Кулишов отметил, что такие меры приняты в целях пресечения вооруженных провокаций и обеспечения пограничной безопасности.
"Сложной остается обстановка и в настоящее время, что преимущественно связано с обстрелами российских пограничников, а также проведением украинскими националистами акций устрашения путем нанесения артиллерийских ударов по пограничной инфраструктуре", – сказал он в интервью "Российской газете".
Кулишов уточнил, что с 2014 года Украина при поддержке западных партнеров развертывала в приграничных с РФ районах войсковые формирования. Кроме того, за это время украинская сторона предприняла свыше 40 попыток антироссийских акций на государственной границе. Российские пограничники пресекли более 120 провокаций.
В конце апреля губернатор Брянской области сообщил, что отделение пограничного управления ФСБ РФ по региону было обстреляно из минометов со стороны Украины. Происшествие случилось в поселке Белая Березка Трубчевского района. В результате были повреждены сети водо- и электроснабжения. Мирные жители не пострадали.
До этого в Курской области из минометов был обстрелян пункт пропуска. ЧП произошло в селе Крупец. Российские пограничники и военные подавили огневые точки ответным огнем.
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