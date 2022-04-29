Губернатор Брянской области сообщил об обстреле пограничного отделения ФСБ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Отделение пограничного управления ФСБ РФ в Брянской области обстреляли из минометов со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, происшествие случилось в поселке Белая Березка Трубчевского района. В результате были повреждены сети водо- и электроснабжения, жители не пострадали. Богомаз добавил, что к настоящему времени провели все работы по восстановлению объектов.

"Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории", – написал Богомаз.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле пункта пропуска в селе Крупец. Российские пограничники и военные подавили огневые точки ответным огнем. Жертв и разрушений нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

