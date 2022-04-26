Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Головчино со стороны Украины

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во вторник утром со стороны Украины было обстреляно село Головчино Грайворонского городского округа.

По его словам, повреждены четыре дома и несколько нежилых построек.

"Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

24 апреля при обстреле села Головчино с украинской стороны пострадали три человека. По словам Гладкова, раны у пострадавших средней степени тяжести, все необходимые медикаменты для их лечения имеются.

Он добавил, что после минометных ударов повреждены оказались как минимум 30 домов: у них в основном выбиты стекла, повреждена крыша и заборы. Также пострадали автомобили. Восстановительные работы планировали начать во вторник, 26 апреля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

