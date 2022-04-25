Два человека пострадали при обстреле Белгородской области

25 апреля, 22:36
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших в результате обстрела села Журавлевка, передает ТАСС.
По словам главы региона, он планировал уехать в командировку в Москву, но получил звонок от главы Журавлевки.
"Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи", – заявил Гладков.
Губернатор Белгородской области уточнил, что в результате обстрела есть разрушения жилых домов. Он подчеркнул, что впоследствии все пострадавшее имущество будет восстановлено.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела территории около села Отрадное в Белгородской области со стороны Украины.
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