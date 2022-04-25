Губернатор региона сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ в Курской области

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

В Курской области сбили два украинских беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, российские ПВО сбили беспилотники в 04:15 25 апреля в селе Боровское Рыльского района.

"Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется", – написал Старовойт.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обстрела пограничного пункта "Теткино" в Курской области. Обстрел произвели из минометных и артиллерийских орудий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

