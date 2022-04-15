Бастрыкин поручил расследовать обстрел населенных пунктов Белгородской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несколько сел Белгородской области были обстреляны со стороны Украины 14 апреля. В одном из населенных пунктов в результате оказались повреждены жилые дома. Кроме того, один мужчина получил ранение.

Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелам для привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обстрела погранпункта в селе Гордеевка Курской области. Его открыли по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц").

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.