15:33
Фото: kremlin.ru
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства минирования плотины в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
По данным следствия, националисты Украины заминировали плотину на водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске.
"Подрыв плотины может привести к затоплению нескольких населенных пунктов общей численностью более 15 000 человек, и как следствие угрозе безопасности мирного населения", – говорится в сообщении.
Следователям необходимо установить обстоятельства произошедшего и причастных к минированию командиров украинских подразделений.
Ранее Бастрыкин поручил расследовать факт ранения военного корреспондента RT во время минометного обстрела ВСУ в городе Попасная. 12 апреля в ходе отступления украинские войска разрушили практически весь город. В результате обстрела осколок снаряда попал в журналиста Влада Андрица. Отмечается, что корреспондента спас бронежилет.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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