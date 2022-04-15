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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства минирования плотины в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

По данным следствия, националисты Украины заминировали плотину на водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске.

"Подрыв плотины может привести к затоплению нескольких населенных пунктов общей численностью более 15 000 человек, и как следствие угрозе безопасности мирного населения", – говорится в сообщении.

Следователям необходимо установить обстоятельства произошедшего и причастных к минированию командиров украинских подразделений.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать факт ранения военного корреспондента RT во время минометного обстрела ВСУ в городе Попасная. 12 апреля в ходе отступления украинские войска разрушили практически весь город. В результате обстрела осколок снаряда попал в журналиста Влада Андрица. Отмечается, что корреспондента спас бронежилет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

