Обстрел поселка в Брянской области осуществили два украинских вертолета – СК

17:14
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Следственный комитет России сообщил, что поселок Климово в Брянской области был обстрелян украинской стороной боевыми вертолетами, говорится на сайте СК.
Уточняется, что вертолеты ВСУ, снабженные тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство РФ.
"Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области", – говорится в сообщении.
В результате обстрела оказались повреждены не менее шести домов на улице Заречной и улице Ленина, семь человек получили ранения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут установлены обстоятельства произошедшего для привлечения виновных к ответственности.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что двое из семи пострадавших при обстреле Климовского района находятся в тяжелом состоянии. По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Среди пострадавших есть беременная женщина и ребенок. Их транспортируют в Брянскую областную больницу.
В школах приграничного Климовского района Брянской области отменили занятия из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 15 апреля обучение в приграничных районах будет проводиться в дистанционном формате.
До этого обстрелу со стороны украинских военных подвергся расположенный в Брянской области пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи. В этот момент на территории КПП находились свыше 30 следовавших в РФ украинских беженцев. В результате оказались повреждены два автомобиля, однако никто из пассажиров не пострадал.
С 11 апреля в регионе введен повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили. Предупреждение действует до 25 апреля.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: