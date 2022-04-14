Обстрел поселка в Брянской области осуществили два украинских вертолета – СК

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Следственный комитет России сообщил, что поселок Климово в Брянской области был обстрелян украинской стороной боевыми вертолетами, говорится на сайте СК.

Уточняется, что вертолеты ВСУ, снабженные тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство РФ.

"Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области", – говорится в сообщении.

В результате обстрела оказались повреждены не менее шести домов на улице Заречной и улице Ленина, семь человек получили ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут установлены обстоятельства произошедшего для привлечения виновных к ответственности.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что двое из семи пострадавших при обстреле Климовского района находятся в тяжелом состоянии. По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Среди пострадавших есть беременная женщина и ребенок. Их транспортируют в Брянскую областную больницу.

В школах приграничного Климовского района Брянской области отменили занятия из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 15 апреля обучение в приграничных районах будет проводиться в дистанционном формате.

До этого обстрелу со стороны украинских военных подвергся расположенный в Брянской области пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи. В этот момент на территории КПП находились свыше 30 следовавших в РФ украинских беженцев. В результате оказались повреждены два автомобиля, однако никто из пассажиров не пострадал.

С 11 апреля в регионе введен повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили. Предупреждение действует до 25 апреля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

