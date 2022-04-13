Погранпункт обстреляли в Курской области

14:52
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной обстреляли в селе Гордеевка Курской области. Об этом сообщается на странице администрации Кореневского района в соцсети "ВКонтакте".
"Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в селе Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены", – говорится в публикации.
Уточняется, что в результате обстрела никто не пострадал, разрушения отсутствуют. В администрации района граждан призывают сохранять спокойствие.
Первый подобный инцидент произошел в Курской области 29 марта. Тогда был обстрелян КПП в поселке Теткино. А 6 апреля минометному обстрелу был подвергнут погранпереход в городе Судже. В обоих случаях огневые точки, из которых велся обстрел, были подавлены российскими пограничниками.
11 апреля в Курской области ввели второй из трех возможных уровней террористической опасности.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Курской области обстреляли пограничный пункт
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