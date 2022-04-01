Типография повреждена в результате обстрела под Белгородом

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Одна из типографий в Белгородской области повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.

По словам директора типографии Константина Лахнова, сотрудников эвакуировали.

"Да, нас обстреляли вертолеты, из них били ракеты. Есть повреждения окон, побита техника, оборудование повреждено, система отопления повреждена, вылилась горячая вода на пол. Посечена крыша. Люди эвакуированы из помещений", – рассказал он.

Лахнов сообщил, что в соседнее здание приземлилась ракета, в ближайшее время ожидается процесс разминирования.

Утром 1 апреля ВС Украины совершили авиаудар по нефтебазе в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета ВСУ зашли на территорию России на небольшой высоте. На нефтебазе произошел пожар, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

В результате инцидента пострадали двое работников. Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с нефтебазой.

На нефтебазе загорелись восемь резервуаров с топливом объемом две тысячи кубометров каждый. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров. Превышения ПДК вредных веществ в районе пожара нет.

В пресс-службе МЧС отметили, что администрация Белгорода проводит эвакуацию жителей домов соседних с нефтебазой улиц. В тушении возгорания задействовано более 170 спасателей. В МЧС уточнили, что к тушению привлекли пожарный поезд, который осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны.

Также сообщается, что силовые службы в Курской области перешли в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

