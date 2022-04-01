В МЧС рассказали об угрозе дальнейшего распространения огня на нефтебазе в Белгороде

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
На нефтебазе в Белгороде загорелись 8 резервуаров с топливом объемом 2 тысячи кубометров каждый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По их данным, всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров.
"Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь", – сказал представитель экстренных служб.
В пресс-службе МЧС отметили, что администрация Белгорода проводит эвакуацию жителей домов соседних с нефтебазой улиц. В тушении возгорания задействовано более 170 спасателей.
"На месте пожара в Белгороде проводится наращивание сил и средств. На данный момент (задействовано. – Прим. ред.) более 170 человек и 50 единиц техники", – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В МЧС уточнили, что к тушению привлекли пожарный поезд, который осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что региональные власти прорабатывают изменение логистических цепочек поставок топлива на автозаправочные станции в связи с пожаром.
"Ситуация стабильная. Дефицита топлива не было, нет и не будет", – написал он в своем телеграм-канале.
В пятницу утром, 1 апреля, ВС Украины совершили авиаудар по нефтебазе в Белгороде. По словам Гладкова, два вертолета ВСУ зашли на территорию России на небольшой высоте. На нефтебазе произошел пожар, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.
В результате инцидента пострадали двое работников. Им оказали первую помощь, их жизни ничего не угрожает. Из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с нефтебазой.
Ситуаация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Два человека пострадали при пожаре на нефтебазе в Белгороде
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