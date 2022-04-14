Занятия отменены в школах приграничного района Брянской области после обстрела

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В школах приграничного Климовского района Брянской области отменили занятия из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента образования и науки региона Елену Егорову.

"Занятия, конечно, отменены в настоящий момент. По желанию родителей мы предоставляем им возможность поехать в санаторий", – сказала она.

В правительстве отметили, что с 15 апреля обучение в приграничных районах будет проводиться в дистанционном формате.

Как сообщила агентству представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы, в результате обстрела пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.

"Семь человек поступили. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, еще трое в среднем состоянии", – сказал собеседник агентства.

Накануне со стороны Украины был обстрелян из миномета пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи, расположенный в Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находились свыше 30 следовавших в РФ украинских беженцев. В результате оказались повреждены два автомобиля. Однако среди людей никто не пострадал. В настоящее время погранпункт продолжает работу.

До 25 апреля в регионе действует повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Такой же режим ввели в Белгородской области и двух районах Воронежской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

