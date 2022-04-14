Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи, расположенный в Брянской области на границе с Украиной, обстреляли с миномета, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Обстрел велся с Украины 13 апреля. В этот момент на территории пункта пропуска находились свыше 30 следовавших в РФ украинских беженцев.

В результате оказались повреждены два автомобиля. Однако никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время погранпункт продолжает работу.

До 25 апреля в регионе действует повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Такой же режим ввели в Белгородской области и двух районах Воронежской области. Жителей призвали воздержаться от посещения мест массового пребывания людей и иметь при себе удостоверяющие личность документы.