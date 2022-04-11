Белоруссия заявила об обстреле Польшей пункта пропуска "Песчатка"

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

Польские военнослужащие в ночь на 11 апреля обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска "Песчатка". Об этом в телеграм-канале сообщил погранкомитет Белоруссии.

"Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения", – говорится в сообщении.

В погранкомитете уточнили, что в ходе проверки обнаружены повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики. По информации ведомства, подобным способом ранее был обстрелян пограничный столб. Белоруссия проинформировала Польшу о случившемся.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что мэрия Варшавы незаконно заняла здание, находящееся в дипломатической собственности России. По словам дипломата, представители польских властей срезали замки на воротах и калитке объекта.

