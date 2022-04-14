В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Брянской области

Фото: телеграм-канал "112"

Двое из семи пострадавших при обстреле Климовского района Брянской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, слова которого передает РИА Новости.

В настоящее время их оперируют. Состояние еще троих оценивается как удовлетворительное.

Кузнецов отметил, что все пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Среди пострадавших есть беременная женщина и ребенок. Их транспортируют в Брянскую областную больницу.

Оказание помощи находится на контроле Минздрава России.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Климово в Брянской области, в результате чего травмы получили семь человек. Пострадали два жилых дома.

В школах приграничного Климовского района Брянской области отменили занятия из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 15 апреля обучение в приграничных районах будет проводиться в дистанционном формате.

До этого обстрелу со стороны украинских военных подвергся расположенный в Брянской области пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи. В этот момент на территории КПП находились свыше 30 следовавших в РФ украинских беженцев. В результате оказались повреждены два автомобиля, однако никто из пассажиров не пострадал.

С 11 апреля в регионе введен повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили. Предупреждение действует до 25 апреля.

