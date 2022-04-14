7 человек пострадали в результате обстрела ВСУ жилых домов в Брянской области

14:21
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Климово в Брянской области, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал он.
По данным "Интерфакса", травмы получили как минимум семь человек. Часть из них поступили в Климовскую районную больницу. Среди пострадавших есть один ребенок.
Ранее обстрелу со стороны украинских военных подвергся расположенный в Брянской области пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи. В этот момент на территории КПП находились свыше 30 следовавших в РФ украинских беженцев. В результате оказались повреждены два автомобиля, однако никто из пассажиров не пострадал.
С 11 апреля в регионе введен повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили. Предупреждение действует до 25 апреля.
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