СК возбудил дело после обстрела погранпункта в Курской области

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Следователи возбудили уголовное дело после обстрела 13 апреля погранпункта в селе Гордеевка Курской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц")", – говорится в сообщении.

В настоящее время идет расследование с целью установления всех обстоятельств преступления, а также его виновников.

Инцидент произошел накануне. Пограничный пункт пропуска в селе Гордеевка подвергся минометному удару. Тем не менее, в результате обстрела никто не пострадал, а разрушения отсутствуют. Огневые точки были подавлены российскими пограничниками.

11 апреля в Курской области ввели второй из трех возможных уровней террористической опасности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

