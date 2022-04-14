Число пострадавших в результате обстрела в Брянской области выросло до 8

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Восемь человек пострадали в результате обстрела силами ВСУ поселка городского типа Климово в Брянской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным на 18:00 в результате инцидента в поселке Климово Брянской области пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы", – цитирует его РИА Новости.

Спикер уточнил, что двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, в их числе ребенок и женщина 1948 года рождения. У первого – проникающее ранение головы. Состояние других четырех пациентов, в числе которых беременная женщина, оценивается как средней тяжести.

В настоящее время в Брянск направлена бригада федерального центра медицины катастроф с детскими нейрохирургами. Оказание помощи пострадавшим контролирует лично глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Инцидент произошел днем 14 марта. О нем сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате минометного обстрела, по его словам, пострадали два жилых дома. По имевшимся на тот момент данным, травмы получили семь человек, один из которых – ребенок.

До этого обстрелу со стороны украинских военных подвергся расположенный в Брянской области пограничный пункт пропуска Новые Юрковичи. В этот момент на территории КПП находились свыше 30 следовавших в РФ украинских беженцев. В результате оказались повреждены два автомобиля, однако никто из пассажиров не пострадал.

С 11 апреля в регионе введен повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили. Предупреждение действует до 25 апреля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

