Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгородской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела территории около села Отрадное в Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Председатель СК России поручил подчиненным зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления", – говорится в сообщении.

Глава Белгородской области Владимир Перцев сообщил об обстреле села Отрадное со стороны Украины. По его словам, был зафиксирован прилет одного снаряда в поле. Перцев добавил, что никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших – нет. Ситуация в селе спокойная.

До этого Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области со стороны ВСУ. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, пункт пропуска на границе в Глушковском районе подвергся обстрелу со стороны украинских военных 23 апреля. В результате происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание в помещении Россельхознадзора.

