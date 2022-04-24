Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Отрадное со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Глава Белгородской области Владимир Перцев сообщил об обстреле села Отрадное со стороны Украины. По его словам, был зафиксирован прилет одного снаряда в поле.

"Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших – нет. Ситуация в селе спокойная", – написал Перцев в своем телеграм-канале.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинской стороной населенного пункта Головчино в Белгородской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил принять меры для установления причастных к преступлению и их привлечению к уголовной ответственности.

В результате обстрела села Головчино были разрушены несколько строений, пострадали жители.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

