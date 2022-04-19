Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села Головчино со стороны Украины. Об этом Вячеслав Гладков написал на своей странице в Telegram.

Сообщается, что разрушены несколько строений. Пока известно об одной пострадавшей. Это местная жительница, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.