Туристическим кешбэком с начала 2022 года воспользовались почти 2,5 млн человек

С 2022 этого года программой туристического кешбэка воспользовались почти 2,5 миллиона россиян. Суммарно они приобрели путешествий по России почти на 44 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Особой популярностью, по ее словам, пользуется так называемый детский кешбэк.



С начала года прошли два этапа распродажи туров с кешбэком, которые длились в общей сложности 2,5 месяца. По данным Ростуризма, наиболее востребованными направлениями стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Москва и Татарстан. Отправиться в приобретенные по программе поездки россияне могут до конца июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.