Убивший спасателя в Одинцове пенсионер болен шизофренией – СМИ

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Пенсионер, убивший спасателя в подмосковном Одинцове, болен шизофренией. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

"Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере", – рассказал собеседник агентства.

При этом источник уточнил, что мужчина владел оружием нелегально.

17 апреля следователи возбудили уголовное дело в отношении 80-летнего жителя подмосковного Одинцова, который застрелил сотрудника спасательных служб.

По данным ведомства, сотрудник Мособлпожспаса позвонил в дверь одной из квартир многоэтажного жилого дома, чтобы зайти внутрь и оказать помощь промышленному альпинисту, чей трос был зажат на уровне этой квартиры. Однако владелец жилья выстрелил через дверь, смертельно ранив спасателя.