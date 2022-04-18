Новое уголовное дело возбудили после убийства пенсионером спасателя в Одинцове

10:46
Фото: телеграм-канал Baza
Следователи возбудили новое уголовное дело после убийства пенсионером спасателя в подмосковном Одинцове. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
"По результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст.127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы с применением оружия") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")", – приводит слова Врадий РИА Новости.
Уточняется, что в ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли два самодельных устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, 21 охотничий патрон и другие предметы. По делу назначен ряд экспертиз.
Ранее стало известно, что пенсионер, застреливший сотрудника спасательных служб в Одинцове, ранее легально владел оружием, однако его изъяли еще 15 лет назад.
По данным ведомства, 17 апреля сотрудник Мособлпожспаса позвонил в дверь одной из квартир многоэтажного жилого дома для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь промышленному альпинисту, который находился снаружи на тросе. Однако владелец жилья выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.
Также сообщалось, что неделю назад у мужчины умерла супруга, после чего он перестал общаться с родственниками. Днем 17 апреля пенсионер забаррикадировался в своей квартире. В результате правоохранителям удалось попасть внутрь, после чего тот сложил оружие и был задержан.
У застрелившего спасателя пенсионера изъяли две единицы самодельного оружия
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