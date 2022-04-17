У застрелившего спасателя пенсионера изъяли две единицы самодельного оружия

У пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в Одинцове, изъяли две единицы самодельного оружия. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее стало известно, что пенсионер состоял на учете у психиатра. Об этом журналистам рассказали соседи предполагаемого преступника. По словам очевидцев, пожилой мужчина устроил стрельбу в жилом комплексе из-за промышленного альпиниста, моющего окна.

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