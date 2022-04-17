Концепции 7 мостов через Москву-реку подготовили архитекторы – Собянин

Фото: vk.com/mossobyanin

Архитекторы подготовили концепции семи новых пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку, которые появятся в разных частях столицы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, четыре из них построят в районе Хорошево-Мневники: автомобильные мосты в сторону Новозаводской улицы и улицы Мясищева, а также пешеходные мосты в сторону парка "Фили" и Островной улицы. Два последних будут приспособлены также и для велосипедистов.

"Каждый объект получился уникальным. На улицу Новозаводскую, например, будет идти мост-"парус" всего с одним пилоном. Он станет украшением Мневниковской поймы", – отметил мэр.

Еще один мост соединит Береговой и Причальный проезд, Шелепиху и Филевский парк. Он будет предназначен как для машин, так и для пешеходов и велосипедистов.

По одному пешеходному мосту построят в районе Нагатинский Затон и в Якиманке. Последний, по словам градоначальника, станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор до ГЭС-2 на острове Балчуг.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве идет оборудование причалов перед новым сезоном речной навигации, который начнется уже 24 апреля. В городе будут причалы двух типов: большие и малые – 16 и 10 метров. Каждый из них сможет одновременно принимать два судна, что сократит время в пути.

