Концепции 7 мостов через Москву-реку подготовили архитекторы – Собянин

16:50
Фото: vk.com/mossobyanin
Архитекторы подготовили концепции семи новых пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку, которые появятся в разных частях столицы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Так, четыре из них построят в районе Хорошево-Мневники: автомобильные мосты в сторону Новозаводской улицы и улицы Мясищева, а также пешеходные мосты в сторону парка "Фили" и Островной улицы. Два последних будут приспособлены также и для велосипедистов.
"Каждый объект получился уникальным. На улицу Новозаводскую, например, будет идти мост-"парус" всего с одним пилоном. Он станет украшением Мневниковской поймы", – отметил мэр.
Еще один мост соединит Береговой и Причальный проезд, Шелепиху и Филевский парк. Он будет предназначен как для машин, так и для пешеходов и велосипедистов.
По одному пешеходному мосту построят в районе Нагатинский Затон и в Якиманке. Последний, по словам градоначальника, станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор до ГЭС-2 на острове Балчуг.
Ранее Собянин рассказал, что в Москве идет оборудование причалов перед новым сезоном речной навигации, который начнется уже 24 апреля. В городе будут причалы двух типов: большие и малые – 16 и 10 метров. Каждый из них сможет одновременно принимать два судна, что сократит время в пути.
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