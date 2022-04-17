Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

16:50

Концепции 7 мостов через Москву-реку подготовили архитекторы – Собянин

мэр Москвы

Фото: vk.com/mossobyanin

Архитекторы подготовили концепции семи новых пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку, которые появятся в разных частях столицы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, четыре из них построят в районе Хорошево-Мневники: автомобильные мосты в сторону Новозаводской улицы и улицы Мясищева, а также пешеходные мосты в сторону парка "Фили" и Островной улицы. Два последних будут приспособлены также и для велосипедистов.

"Каждый объект получился уникальным. На улицу Новозаводскую, например, будет идти мост-"парус" всего с одним пилоном. Он станет украшением Мневниковской поймы", – отметил мэр.

Еще один мост соединит Береговой и Причальный проезд, Шелепиху и Филевский парк. Он будет предназначен как для машин, так и для пешеходов и велосипедистов.

По одному пешеходному мосту построят в районе Нагатинский Затон и в Якиманке. Последний, по словам градоначальника, станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор до ГЭС-2 на острове Балчуг.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве идет оборудование причалов перед новым сезоном речной навигации, который начнется уже 24 апреля. В городе будут причалы двух типов: большие и малые – 16 и 10 метров. Каждый из них сможет одновременно принимать два судна, что сократит время в пути.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать