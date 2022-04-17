Власти Москвы подвели итоги общегородского субботника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал об итогах общегородского субботника 16 апреля, передает Агентство "Москва".

"Выполнили работы по прогребанию более 2,6 тысячи гектаров газонов, подготовили 43 тысячи квадратных метров цветников, промыли более 5 тысяч фасадов и цоколей, привели в порядок 3,2 тысячи павильонов и остановок общественного транспорта, собрали с городских территорий почти 260 тысяч кубометров мусора", – заявил представитель мэрии.

Бирюков добавил, что состоялись и работы по озеленению Москвы. Так, были высажены 785 деревьев и 5,5 тысячи кустарников – большая часть пришлась на Северо-Восточный и Южный административные округа.

Общегородской субботник прошел на 19 знаковых объектах столицы, а также в парках, на объектах социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах. В уборке приняли участие более 982 тысячи человек, причем как работники ЖКХ и других городских структур, так и добровольцы.

С 1 апреля в Москве стартовал месячник по благоустройству. По словам Петра Бирюкова, в предстоящие недели запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств.