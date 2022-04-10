Собянин рассказал о ходе масштабной весенней уборки в Москве

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Столичные коммунальные службы продолжают масштабную весеннюю уборку улиц, сообщил Сергей Собянин.

"В Москву пришло долгожданное тепло, и коммунальные службы в полную силу продолжают масштабную весеннюю уборку. Моют весь город, включая фасады жилых домов. Во дворах приводят в порядок детские и спортивные площадки, лавочки", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Кроме того, коммунальщики промывают дорожные знаки, тоннели, мосты, памятники и проводят предсезонную подготовку фонтанов. Собянин напомнил, что 16 апреля в Москве пройдет традиционный городской субботник.

Первую в 2022 году промывку дорог с шампунем провели в Москве 9 апреля. Асфальтобетонные и плиточные парковки дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промыли специальным средством. После этого улицы промыли еще раз, но уже водой. В недоступных для техники местах бригады сотрудников коммунальных служб осуществляли промывку вручную.