Строительство метромоста через реку Ликову завершено более чем на 80% – Бочкарев

09:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство моста через реку Ликову на новом участке Солнцевской линии московского метро переходит в финальную стадию, специалисты начали подготовку к монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Строительство метромоста через реку Ликову на новом участке Солнцевской линии метро от "Рассказовки" до "Внуково" завершено уже более чем на 80%. В настоящий момент идет подготовка к монтажу элементов финальной наружной отделки", – сказал он.
По словам вице-мэра, в настоящее время рабочие устанавливают химические анкеры для монтажа внешних металлических элементов. Бочкарев пояснил, что общая протяженность моста, который располагается между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково", составляет 460 метров.
"Он станет 12-м в столице и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку. Сооружение имеет 23 опоры и 22 пролетных строения", – уточнил Бочкарев.
В комплексе градостроительной политики и строительства отметили, что протяженность нового участка Солнцевской линии составляет порядка 5 километров. По окончании его строительства аэропорт Внуково станет первой столичной авиагаванью с собственной станцией метрополитена.
Ранее Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства БКЛ. В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.
Также намечены строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций. В их числе – станции Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: