Строительство метромоста через реку Ликову завершено более чем на 80% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство моста через реку Ликову на новом участке Солнцевской линии московского метро переходит в финальную стадию, специалисты начали подготовку к монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Строительство метромоста через реку Ликову на новом участке Солнцевской линии метро от "Рассказовки" до "Внуково" завершено уже более чем на 80%. В настоящий момент идет подготовка к монтажу элементов финальной наружной отделки", – сказал он.

По словам вице-мэра, в настоящее время рабочие устанавливают химические анкеры для монтажа внешних металлических элементов. Бочкарев пояснил, что общая протяженность моста, который располагается между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково", составляет 460 метров.

"Он станет 12-м в столице и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку. Сооружение имеет 23 опоры и 22 пролетных строения", – уточнил Бочкарев.

В комплексе градостроительной политики и строительства отметили, что протяженность нового участка Солнцевской линии составляет порядка 5 километров. По окончании его строительства аэропорт Внуково станет первой столичной авиагаванью с собственной станцией метрополитена.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства БКЛ. В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.

Также намечены строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций. В их числе – станции Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.