Две платформы станции Ольгино будущего МЦД-4 откроются в июне

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Балашихе появится новая станция будущего МЦД-4 Ольгино. В июне пассажиры смогут пользоваться временной инфраструктурой, в частности двумя пассажирскими платформами, пешеходным мостом и двумя вестибюлями с кассами и турникетами, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.
Параллельно строится постоянная инфраструктура Ольгино. Готовая станция будет отвечать всем стандартам МЦД: на островной платформе установят навес на всю длину, а выход на платформу обеспечит крытый надземный переход с лифтами и эскалаторами.
"Как недавно отметил Сергей Собянин, в Москве не останавливается ни один проект. Тем более такой глобальный, как МЦД, над которым мы работаем вместе с коллегами из РЖД и Московской области. Сейчас ведутся сложнейшие работы по реконструкции станции Железнодорожная Горьковского направления, которая в конце 2023 – начале 2024 года станет частью D4", – сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.
По его словам, для жителей Балашихи железнодорожный транспорт – самый быстрый способ добраться до столицы. Станцией Железнодорожная в сутки пользуются свыше 30 тысяч человек, поэтому уже в июне на соседней Ольгино для пассажиров заработают временные платформы. Ожидается, что она заберет на себя часть пассажиров и станет альтернативой для местных жителей.
МЦД-4 "Киевско-Горьковский" пройдет от Апрелевки до Железнодорожного через Москву и соединит семь центральных московских вокзалов. На диаметре будет 18 пересадочных станций с 35 вариантами пересадок на станции метро, МЦК и других диаметров.
Накануне Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новую станцию Минская Киевского направления МЖД. Строительство шло с 2019 года. К сегодняшнему дню завершен первый этап, в рамках которого возведены современная островная платформа длиной 270 метров с навесом на всю длину и пассажирский терминал с кассовой зоной. По словам мэра, Минская вместе со станцией Аминьевская на 20% снизит нагрузку на Киевский транспортно-пересадочный узел.
Собянин: открытие новой станции Минская будущего МЦД-4 разгрузит Киевский вокзал на 20%
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