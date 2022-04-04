Собянин открыл новую станцию Минская Киевского направления МЖД

Фото: пресс-служба Дептранса

Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новую станцию Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которая в будущем станет частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров.

"Сегодня открываем станцию Минская. Недавно открыли Аминьевскую. Эти две станции дают огромный эффект – на 20% снижают загрузку Киевского транспортно-пересадочного узла в районе Киевского вокзала – одного их самых перегруженных в Москве. Плюс к тому, конечно, дают новые возможности для тех, кто пользуется Солнцевской веткой и Киевским направлением железной дороги. Они получают возможности пересадки", – заявил Собянин.

По словам мэра, будущий МЦД-4 даст 35 вариантов пересадки для пассажиров на другой транспорт.

Собянин рассказал, что на самом Киевском направлении МЖД обновили вагоны и ввели шестиминутное тактовое движение. Сейчас строятся третий и четвертый пути, возводятся новые станции. Как подчеркнул мэр, все идет по графику.

Глава города назвал проект МЦД самым масштабным в железнодорожной транспортной инфраструктуре Центрального транспортного узла. Он подчеркнул, что Горьковское и Киевское направления соединятся в МЦД-4, соединятся семь центральных вокзалов Москвы, жители получат совершенно другую транспортную инфраструктуру.

Олег Белозеров рассказал, что работа на МЦД-4 выполнена наполовину. Он также обратил внимание на прирост пассажиров на железнодорожном транспорте. Белозеров отметил, что к лету прогнозируется еще увеличение показателей.

"Я бы еще хотел сделать акцент на том, что при поддержке президента и правительства Российской Федерации все проекты в железных дорогах реализуются. Пассажирское движение дает прирост. За последний месяц он составил более 1%. И мы видим, что к лету прирост пассажиров будет намного больше. Потому все, что мы сейчас сделаем, будет реализовано своевременно", – сказал глава РЖД.

Станцию Минская построили на перегоне между станциями Матвеевская и Поклонная Киевского направления МЖД. Строительство началось во II квартале 2019 года. Сейчас завершен первый этап. Возведены современная островная платформа длиной 270 метров с навесом на всю длину и пассажирский терминал с кассовой зоной.

Для комфортного прохода пассажиров между станциями железной дороги и метро обустроили навес. Пересадка по принципу "сухие ноги" займет около минуты. Для прохода к поездам можно воспользоваться эскалаторами и пассажирским лифтом.

Новая станция улучшит транспортное обслуживание более 315 тысяч жителей Фили-Давыдкова, Раменок и Дорогомилова, из которых 13 тысяч человек проживают от нее в радиусе 1,2 километра. Ожидается, что ежедневно Минской будут пользоваться более 8,5 тысячи человек. К 2025 году прогнозируется рост среднесуточного пассажиропотока до 17,5 тысячи человек.

До конца 2022 года планируется завершить второй этап строительства станции – второй платформы с лестнично-эскалаторным ходом и навесом "сухие ноги". Также завершатся работы по благоустройству прилегающей территории, включая устройство парковок.

Общая протяженность будущего МЦД-4 "Киевско-Горьковский" составит 86 километров с 39 остановочными пунктами, 37 из которых откроют для пассажиров при запуске движения. Суточный пассажиропоток МЦД-4 может составить 455 тысяч человек, что на 84% больше текущего показателя.

В поездах МЦД-4 создадут 1,9 миллиона пассажирских мест в сутки. Ожидается, что только для поездок внутри столицы линией будут пользоваться около 30 миллионов человек в год. Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание более 20 районов Москвы с населением более 2,5 миллиона человек.

В 2022 году планируется завершить реконструкцию пяти станций: Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок и Очаково, а также второй этап строительства станции Минская.

Запуск МЦД-4 запланирован на 2023–2024 годы.

Ранее Собянин сообщил, что в текущем году в Москве продолжат интенсивно развивать наземное метро, в частности будут активно строиться дополнительные пути будущих третьего и четвертого Московских центральных диаметров, будут завершены реконструкция и строительство 10 станций МЦД.

