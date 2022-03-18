Станция МЦД Марьина Роща построена почти наполовину – Бочкарев

10:51
Фото: sobyanin.ru
Строительство станции Марьина Роща, которая войдет в состав второго и будущего четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-2 и МЦД-4), завершено почти наполовину. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"На участке между станциями Рижская и Дмитровская Рижского направления МЖД ведется строительство нового остановочного пункта Марьина Роща. <...> На сегодняшний день готовность станции составляет 47%", – сказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
В настоящий момент специалисты возводят промежуточные опоры и монтируют металлические конструкции выходов пассажирского вестибюля. По словам Бочкарева, платформа будет связана переходом со строящейся станцией "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
Ранее Бочкарев сообщил, что работы по реконструкции железнодорожной станции Каланчевская завершены более чем наполовину. В настоящее время специалисты возводят вторую пассажирскую платформу и новый вестибюль станции. Вице-мэр отметил, что Каланчевская станет важным транспортным узлом, который объединит МЦД-2 и МЦД-4.
Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ метро "Марьина Роща"
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