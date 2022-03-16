Бочкарев: реконструкция станции МЦД Каланчевская завершена более чем наполовину

11:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Работы по реконструкции железнодорожной станции Каланчевская завершены более чем наполовину, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
"В столице продолжаются активные работы по реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, включая сам остановочный пункт Каланчевская. В настоящее время реконструкция станции завершена на 59%", – сказал он.
По словам Бочкарева, в настоящее время специалисты возводят вторую пассажирскую платформу и новый вестибюль станции. Вице-мэр отметил, что Каланчевская станет важным транспортным узлом, который объединит второй и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД-2 и МЦД-4).
"Благодаря реконструкции более удобной станет пересадка на метро и городской наземный транспорт, а также улучшится связь с тремя вокзалами – Ленинградским, Ярославским и Казанским", – пояснил Бочкарев.
В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства отметили, что две новые платформы будут оборудованы навесами для защиты пассажиров от осадков и солнца, а также на станции появятся лифты и эскалаторы, благодаря которым она станет удобной для пожилых людей, маломобильных пассажиров и родителей с колясками. Кроме того, в подэстакадном пространстве появится пассажирский терминал с кассами и туалетами.
Ранее Бочкарев сообщил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца 2022 года. Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии. Должны завершиться возведение семи и реконструкция двух станций.
Бочкарев заявил, что БКЛ могут достроить в 2022 году
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