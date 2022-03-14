Большую кольцевую линию метро Москвы планируют достроить в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии. Должны завершиться возведение семи и реконструкция двух станций.
"До конца года с опережением сроков будут завершены строительство и подготовка к запуску Большого кольца подземки", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства Мосвкы.
На Большой кольцевой линии длиной более 70 километров всего расположится 31 станция. 22 из них уже открыты для пассажиров. Чтобы замкнуть кольцо, предстоит достроить два крупных участка и ввести в эксплуатацию бывшую Каховскую ветку.
Ее реконструкция для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".
Ранее Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.
Семь станций БКЛ метро достроят в 2022 году
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