Большую кольцевую линию метро Москвы планируют достроить в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца 2022 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что строители собираются ускорить работы на отдельных станциях и участках линии. Должны завершиться возведение семи и реконструкция двух станций.

"До конца года с опережением сроков будут завершены строительство и подготовка к запуску Большого кольца подземки", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства Мосвкы.

На Большой кольцевой линии длиной более 70 километров всего расположится 31 станция. 22 из них уже открыты для пассажиров. Чтобы замкнуть кольцо, предстоит достроить два крупных участка и ввести в эксплуатацию бывшую Каховскую ветку.

Ее реконструкция для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".

Ранее Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.

