Собянин сообщил о начале проходки второго тоннеля между "Вавиловской" и "Новаторской"

13:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Валерий Мельников
Сергей Собянин сообщил о начале проходки второго тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" на строящейся Троицкой линии столичного метрополитена.
"Проходка всех тоннелей на соседнем участке – от "Новаторской" до "Бачуринской" – почти закончена. Идет строительство станций на центральном участке линии: "Вавиловской", "Академической", "Крымской", проектируется ЗИЛ", – написал мэр в своем телеграм-канале.
Собянин уточнил, что протяженность данной линии метро составит 40 километров. Она соединит платформы МЦК с Троицком и пройдет через Южный, Юго-Западный округа и ТиНАО. Рядом с новыми станциями проживают порядка одного миллиона человек, еще несколько сотен там работают.
Ранее Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.
Семь станций БКЛ метро достроят в 2022 году
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