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13:06

Архитектурная отделка "Текстильщиков" БКЛ метро выполнена на четверть

городтранспортметро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты почти на четверть выполнили архитектурную отделку строящейся станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На станции "Текстильщики" продолжается архитектурная отделка в вестибюле № 1, на платформах и мостовых переходах между ними. Пол облицовывается гранитом серого цвета, стены – панелями из мрамора светлых тонов", – рассказал Бочкарев.

По его словам, общестроительная готовность станционного комплекса "Текстильщики" составляет почти три четверти.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что первичная отделка технической зоны станции БКЛ выполнена более чем на 80%. По его словам, на станции завершаются земляные работы и устройство основных конструкций.

"Ведутся монолитные работы в районе вестибюлей № 1 и 2", – уточнил Кравцов.

Он добавил, что также специалисты продолжают установку инженерного оборудования, ведется подготовка к монтажу лифтов и секции из трех эскалаторов в вестибюле № 2. Общестроительная готовность восточного участка БКЛ составляет 59%.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.

Также намечены строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций. В их числе – станции Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.

Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ метро "Марьина Роща"

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