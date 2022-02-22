Станцию метро "Динамо" не будут закрывать для пассажиров на время ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станцию столичного метрополитена "Динамо" не будут закрывать для пассажиров на время ремонта, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Также на время работ сохранится движение поездов.

"Специалисты Тоннельной ассоциации и строители завершили осмотр конструкций станции: в течение 1,5 месяца исследовались надежность конструкций, источники течей и состояние грунта вокруг станции. Все это необходимо для выбора наиболее оптимального варианта ремонта", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что специалисты будут внимательно следить за тем, чтобы подрядчик в процессе ремонта устранил причины течей, а работы были выполнены качественно. В пресс-службе отметили, что станция абсолютно безопасна для пассажиров.

Ремонтные работы планируют начать в апреле-июне. Планируется, что весь процесс займет около года.

Ранее специалисты завершили реставрацию южного вестибюля станции "Динамо". В ходе работ был приведен в порядок фасад наземного павильона, в частности отреставрирована лепнина и декоративная штукатурка. Стенам вернули исторический цвет, купол с витражом и подсветкой восстановили. Также был проведен ремонт потолка, реставрация светильников на балконах и металлических решеток.

