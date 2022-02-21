Южный вестибюль станции метро "Динамо" отреставрировали

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Завершилась реставрация южного вестибюля станции "Динамо" московского метро. Об этом столичный Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.
"Мы закончили реставрацию южного вестибюля станции "Динамо" – он снова открыт для пассажиров. <...> Основываясь на архивных документах, чертежах и фотографиях, мы вернули вестибюлю исторический облик", – говорится в публикации.
Уточняется, что в ходе работ был приведен в порядок фасад наземного павильона, в частности отреставрирована лепнина и декоративная штукатурка. Стенам вернули исторический цвет, купол с витражом и подсветкой восстановили. Также был проведен ремонт потолка, реставрация светильников на балконах и металлических решеток.
В Дептрансе напомнили, что за годы существования станции многие ее детали изменили, а некоторые элементы и вовсе утратили. Теперь же она приобрела облик, задуманный ее создателем, архитектором Дмитрием Чечулиным.
Глава Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что реставрация станций столичной подземки идет с 2010 года. За это время специалисты привели в порядок вестибюли пяти станций и фасады 25 станций.
В июле прошлого года в Москве завершилась реконструкция станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро. В вестибюле изменили расположение касс – их перенесли в центр аванзала, восстановили историческое освещение и отреставрировали декоративные элементы – мозаику, лепной декор и мраморную облицовку.
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