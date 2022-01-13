На станции метро "Каширская" БКЛ отреставрируют декоративные панно

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В рамках реконструкции станции метро "Каширская" будет проведена реставрация декоративных металлических панно, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.



"Основной идеей обновленного архитектурно-художественного решения станции "Каширская" стало сохранение ее исторического облика. Декоративные металлические панно на тему "Жизнь страны" будут отреставрированы и возвращены на путевые стены", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что на станции завершается облицовка стены второго пути северной платформы, ее готовность к настоящему моменту оценивается в 90%. Также специалисты приступают к отделке первого пути.

В мэрии уточнили, что отделочные работы ведутся в ночное время, поскольку участок линии метрополитена, на котором расположена станция, продолжает работать.

"Параллельно ведутся работы на перегоне между станциями "Варшавская" и "Каширская", включая платформу, которая войдет в состав Большой кольцевой линии", – указано в материале.

После реконструкции станция "Каширская" войдет в состав Большой кольцевой линии метро, а также продолжит работу в составе Замоскворецкой линии.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии. По его словам, 29 декабря удалось завершить проходку 143 километров тоннелей.