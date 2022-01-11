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Транспорт

11:19

Со станции "Кленовый бульвар" БКЛ можно будет пересесть на Бирюлевскую линию метро

транспорт город метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Со станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро можно будет пересесть на Бирюлевскую линию, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на строящейся станции "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ ведется сооружение пересадки. Сейчас более чем на две трети выполнены ограждающие конструкции котлована по технологии "стена в грунте". Как заметил Бочкарев, такая технология позволяет исключить влияние на окружающую застройку при разработке котлована.

Обе станции обретут уникальный архитектурный облик. Дизайн станции БКЛ будет напоминать объекты расположенного рядом музея-заповедника "Коломенское". Облик станции Бирюлевской линии станет элегантным и легким. Наземный вестибюль будет представлять собой полностью прозрачную конструкцию с естественным освещением.

Когда строительство БКЛ и Бирюлевской линии метро завершится, пассажиры смогут с удобством добраться до юга столицы.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. По его словам, 29 декабря удалось завершить проходку 143 километров тоннелей.

БКЛ метро должна замкнуться в этом году

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