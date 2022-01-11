Со станции "Кленовый бульвар" БКЛ можно будет пересесть на Бирюлевскую линию метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Со станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро можно будет пересесть на Бирюлевскую линию, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на строящейся станции "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ ведется сооружение пересадки. Сейчас более чем на две трети выполнены ограждающие конструкции котлована по технологии "стена в грунте". Как заметил Бочкарев, такая технология позволяет исключить влияние на окружающую застройку при разработке котлована.
Обе станции обретут уникальный архитектурный облик. Дизайн станции БКЛ будет напоминать объекты расположенного рядом музея-заповедника "Коломенское". Облик станции Бирюлевской линии станет элегантным и легким. Наземный вестибюль будет представлять собой полностью прозрачную конструкцию с естественным освещением.
Когда строительство БКЛ и Бирюлевской линии метро завершится, пассажиры смогут с удобством добраться до юга столицы.
Ранее Сергей Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. По его словам, 29 декабря удалось завершить проходку 143 километров тоннелей.
БКЛ метро должна замкнуться в этом году
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