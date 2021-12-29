После завершения проходки всех тоннелей БКЛ начнется благоустройство станций – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки последнего тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, расположенного между станциями "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар".

Мэр подчеркнул, что завершена проходка самого большого метрокольца в мире.

"Следующий этап – обустройство оставшихся 10 станций. Надеюсь, что в течение года эта большая работа будет завершена", – сказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что на отдельных участках проходку тоннелей осуществляли вручную на глубине до 70 метров.

"Хотел поблагодарить строителей за тот подвиг, который они совершили, проведя такую огромную, гигантскую работу", – сказал он.

Также мэр осмотрел строящуюся станцию "Кленовый бульвар".

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, всего с 2012 по 2021 год было пройдено более 143 километров тоннелей. Система тоннелей БКЛ метро представляет собой симбиоз классических однопутных тоннелей и новых для столицы двухпутных тоннелей большого диаметра.

Последним пройденным тоннелем БКЛ стал двухпутный перегонный тоннель длиной 1,2 километра от станции "Нагатинский Затон" в сторону станции "Кленовый бульвар", готовность которой в настоящее время составляет 54%.

В пресс-службе добавили, что в будущем на станции "Кленовый бульвар" организуют пересадку на Бирюлевскую линию метро.

Ранее Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии столичного метро. По его словам, 29 декабря 2021 года навсегда войдет в историю метростроения Москвы.

В ближайшие годы в столице планируют открыть 50–60 новых станций метро и три новые линии. В 2023–2024 годах запланировано открытие двух новых диаметров: МЦД-3 и МЦД-4. В результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро.