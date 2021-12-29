Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

13:29

Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро

мэр Москвы транспорт город

Фото: youtube.com/Блог Сергея Собянина

Сергей Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.

"Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 километра тоннелей Большой кольцевой линии метро – самого большого метрокольца в мире", – написал мэр на своем персональном сайте.

Градоначальник уточнил, что еще предстоит провести много работ по строительству и отделке станций, монтажу и пусконаладке оборудования, обкатке путей и так далее.

"Но Большое кольцо замкнулось именно сегодня", – подчеркнул Собянин, добавив, что 29 декабря 2021 года навсегда войдет в историю метростроения Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что в ближайшие годы в столице планируют открыть 50–60 новых станций метро и три новые линии. Он отметил, что в 2023–2024 годах будут открыты два новых диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, в результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро.

Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать