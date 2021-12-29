Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро

Фото: youtube.com/Блог Сергея Собянина

Сергей Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.

"Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 километра тоннелей Большой кольцевой линии метро – самого большого метрокольца в мире", – написал мэр на своем персональном сайте.

Градоначальник уточнил, что еще предстоит провести много работ по строительству и отделке станций, монтажу и пусконаладке оборудования, обкатке путей и так далее.

"Но Большое кольцо замкнулось именно сегодня", – подчеркнул Собянин, добавив, что 29 декабря 2021 года навсегда войдет в историю метростроения Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что в ближайшие годы в столице планируют открыть 50–60 новых станций метро и три новые линии. Он отметил, что в 2023–2024 годах будут открыты два новых диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, в результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро.

