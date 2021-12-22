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Мэр Москвы

12:58

В Москве откроют 50–60 станций метро в ближайшие годы – Собянин

мэр Москвы транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 новых станций метро и три новые линии. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

Мэр уточнил, что речь идет о Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях метро. Также планируется построить и открыть для пассажиров оставшиеся участки Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Необходимо дальше продолжать развитие транспортной системы", – подчеркнул градоначальник.

Собянин рассказал, что в 2023–2024 годах будут открыты два новых диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, в результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро.

Помимо этого, планируется на 100% обновить подвижной состав московского трамвая, на 80% – метро и пригородного железнодорожного сообщения. Электробусы должны сменить большинство дизельных автобусов на улицах Москвы, заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что с 2011 года открыли 100 новых станций метро и МЦК. По его словам, сеть московского метро выросла в 1,5 раза.

В Москве откроют 50–60 станций метро в ближайшие годы – Собянин

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