Два новых диаметра МЦД-3 и МЦД-4 откроют в столице в 2023–2024 годах

12:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2023–2024 годах в Москве откроют два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
По его словам, с 2011 года открыли 100 новых станций метро и МЦК. Собянин подчеркнул, что сеть московского метро выросла в 1,5 раза.
"Это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра – наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена", – отметил мэр Москвы.
Ранее Собянин рассказал, что в 2022 году в столице будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Он подчеркнул, что новые лекарства и методы лечения онкологии будут максимально оперативно внедряться в Москве.
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