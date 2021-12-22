Москвичи будут получать медпомощь в шаговой доступности от дома – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

По его словам, в столице откроются около 30 новых поликлиник. Они появятся в районах, где их объективно не хватает.

"После окончания реконструкции я не раз спрашивал и врачей, и пациентов, стоило ли это таких затрат и временных неудобств. И получал неизменный ответ: "Да, стоило, потому что вместо устаревшего здания мы получили новую современную поликлинику", – заявил Собянин.

В частности, в Москве реконструировали Центр имени Логинова, инфекционную больницу № 1, больницу святого Владимира и многопрофильную больницу в Коммунарке, появились новые корпуса скорой помощи в пяти горбольницах.

Мэр добавил, что новые больницы сформируют современный стандарт качества стационарной помощи в Москве. Столичные власти считают главным приоритетом в своей работе развитие здравоохранения.

"Прежде всего, это программа внедрения нового московского стандарта качества амбулаторной помощи: недавно мы увеличили количество поликлиник под комплексную реконструкцию до 200 зданий – это почти половина всего существующего амбулаторного фонда", – сказал мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва справляется с пандемией лучше многих других городов мира, а городская система здравоохранения доказала, что может долго противостоять новой инфекции.

По словам мэра, COVID-19 стал тяжелым испытанием для простых москвичей и предпринимателей. Градоначальник подчеркнул, что без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом была сохранена экстренная и плановая помощь горожанам.